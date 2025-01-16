Арман Царукян: «Махачев – новая версия Хабиба, он более разносторонний»

Арман Царукян сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Если вы победите Ислама, то вы победите план Хабиба. Ислам – новая версия Хабиба, он более разносторонний. Но у Хабиба была лучшая борьба и граунд-энд-паунд», – сказал Арман Царукян .

19 января Ислам Махачев выйдет на защиту титула UFC против Армана Царукяна.

Хабиб и Махачев – фанаты хинкала. Что это такое?