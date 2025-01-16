Арман Царукян: «Махачев – новая версия Хабиба, он более разносторонний»
Арман Царукян сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
«Если вы победите Ислама, то вы победите план Хабиба. Ислам – новая версия Хабиба, он более разносторонний. Но у Хабиба была лучшая борьба и граунд-энд-паунд», – сказал Арман Царукян.
19 января Ислам Махачев выйдет на защиту титула UFC против Армана Царукяна.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAmania
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем