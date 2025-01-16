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Махачев – о тренировках Царукяна с Мартинсом: «Не думаю, что он чем-то мог помочь Арману»

Ислам Махачев прокомментировал тренировки Армана Царукяна с Адриано Мартинсом.

«Я видел фото, реакции никакой не было. Мартинс выиграл у меня, но после этого проигрывал, не знаю, сколько раз. Я вообще не видел, чтобы он после этого выигрывал. Человек не с теми навыками, с которыми можно расти. Не думаю, что он чем-то мог помочь Арману», – сказал Ислам Махачев.

3 октября 2015 года Ислам Махачев впервые проиграл в профессиональных ММА в бою против бразильца Адриано Мартинса.

19 января Махачев выйдет на защиту титула UFC против Армана Царукяна.

Арман Царукян: «Махачев – новая версия Хабиба, он более разносторонний»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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