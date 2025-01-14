Хабиб − об окончательном уходе из спорта: «Когда мои ребята завершат карьеру, закончу и я»
Хабиб Нурмагомедов сказал, когда завершит карьеру тренера.
«Мы были на вершине этой игры около семь-восемь лет после того, как я стал чемпионом. Все эти ребята были со мной, были с моим отцом.
Еще есть шесть-восемь бойцов, выступающих на очень высоком уровне. Когда они завершат карьеры, уйду и я», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что в 2022 году Хабиб Нурмагомедов объявлял о завершении тренерской карьеры, но он возобновил деятельность перед боем Ислама Махачева и Дастина Порье в июне-2024.
Хабиб − о тренерском пути отца: «В детстве он занимался борьбой, в армии научился дзюдо, а на Украине познакомился с самбо»
Хабиб Нурмагомедов: «Отец был очень образованным человеком, он требовал этого от меня и Махачева»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
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