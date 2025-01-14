Хабиб − о секрете успеха его команды: «Нужно жертвовать. Если хочешь стать чемпионом, то семье нет места»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, за счет чего его команда добивается успеха.

«Иногда дисциплины недостаточно, все дело в самопожертвовании. Если хочешь стать чемпионом, то для семьи нет места. Нужно уметь жертвовать.

Ислам, Умар, Усман, я − все мы несли жертвы, чтобы стать лучшими. Приходит очень много бойцов, они очень голодны, ребята. Скоро они будут на вершине», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

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