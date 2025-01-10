UFC не обсуждает отмену или перенос по дате 311-го турнира. Крайняя мера − перенос в Лас-Вегас (Ариэль Хельвани)
Турнир UFC 311 не будет отменен из-за пожаров в Лос-Анджелесе.
«В UFC прошли переговоры о статусе турнира UFC 311. В настоящее время он запланирован на арене Intuit Dome в Инглвуде, штат Калифорния, которая охвачен лесными пожарами.
На данный момент местом проведения турнира остается Инглвуд. В UFC следят за ситуацией и готовы перенести ивент в другое место, если потребуется.
О переносе на другую дату речи не идет. Первый кандидат на замену − Лас-Вегас, T-Mobile Arena не забронирована на 19 января», − написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, что в начале января-2025 в Лос-Анджелесе начались лесные пожары, жертвами которых стали 10 человек.
В Лос-Анджелесе отменили концерт на арене Intuit Dome, где 19 января должен пройти UFC 311
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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