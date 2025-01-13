Алексеева – Гаджиеву: «Девушки могут быть слабее физически, но психологически они сильнее мужчин, потому что им уже от природы жить сложнее»

Алексеева ответила на высказывание Гаджиева о том, что женщинам нет места в MMA.

«Могу сказать, что еще в древние времена женщины тоже были воинами, которые защищали свои территории ничем не хуже, чем мужчины. Да и в войнах женщины также принимали активное участие. В данное время девушки есть и в спецназе, и в других силовых структурах. Дело вовсе не в поле. Бывают сильные женщины и слабые мужчины.

Девушки могут быть слабее физически, но психологически они сильнее, потому что им от природы уже жить сложнее. Нелегко терпеть каждый месяц критические дни, девушки – будущие матери, им нужно рожать. Женщины терпят боль лучше, чем ребята.

Важно понимать, что девушки дерутся не с парнями, а между собой. Поэтому это абсолютно нормально, я считаю. И если бы это было ненормально, то вряд ли бы их брали в лучшие лиги мира. В России – RCC, тот же самый Fight Nights проводит женские бои как по кикбоксингу, так и по MMA. Поэтому мы живем в современное время, не в древности. И сейчас вот эти понятия о том, что женщинам нет места в единоборствах, уже устарели», – считает боец UFC Ирина Алексеева .

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