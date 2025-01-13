Умар Нурмагомедов: «Ислам будет нервничать, наблюдая за моим боем, но я выступлю идеально. Постараюсь не пропустить ни одного удара, чтобы дать ему хорошую энергию»

Умар Нурмагомедов рассчитывает не пропустить ни одного удара в бою с Двалишвили.

«Это будет тяжелая ночь для нашей команды. Два боя за титул сразу. Напряженно. Ислам будет нервничать, наблюдая за моим боем, но я выступлю идеально. Постараюсь даже не пропустить ни одного удара, чтобы дать ему хорошую энергию.

Всегда труднее смотреть, как бьются другие парни. В своем поединке можно контролировать все. А когда дерется брат или друг, то можно лишь дать совет. Драться самому легче. Это подтвердит любой боец», – заявил боец UFC Умар Нурмагомедов .

Напомним, Махачев и Нурмагомедов проведут титульные бои на UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января.

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