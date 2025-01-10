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В Лос-Анджелесе отменяют мероприятия на арене Intuit Dome, где 19 января должен пройти UFC 311

В Инглвуде, где планируется турнир UFC 311, отменены концерты.

По информации журнала Rolling Stone, музыкант Род Уэйв, чей концерт должен был пройти

15 января на арене Intuit Dome, отменил шоу из-за лесных пожаров.

В ночь на 19 января в Инглвуде должен состояться турнир UFC 311, в главных боях которого пройдут титульники в легчайшем и легком дивизионах − Мераб Двалившили против Умара Нурмагомедова и Ислам Махачев против Армана Царукяна.

Лесные пожары охватили окраинные районы Лос-Анджелеса. Погибли не менее 10 человек, материальный ущерб превысил $50 млрд.

70 фактов об Исламе Махачеве

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Rolling Stone
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