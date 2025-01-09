Колби Ковингтон хочет провести бой с Майклом Чендлером

Колби Ковингтон высказался о потенциальном бое с Майклом Чендлером.

«Мне нравится этот бой. Чендлер принимал стероиды, чтобы набрать массу, так что он может вписаться в полусредний вес. Вижу, как побеждаю его», – сказал Колби Ковингтон.

Колби Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC on ESPN 63.

Ковингтон хочет подраться со Стриклендом в среднем весе: «У него весьма ограниченный арсенал. Это просто кикбоксер с неплохим кардио»