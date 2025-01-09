Колби Ковингтон хочет провести бой с Майклом Чендлером
Колби Ковингтон высказался о потенциальном бое с Майклом Чендлером.
«Мне нравится этот бой. Чендлер принимал стероиды, чтобы набрать массу, так что он может вписаться в полусредний вес. Вижу, как побеждаю его», – сказал Колби Ковингтон.
Колби Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC on ESPN 63.
Ковингтон хочет подраться со Стриклендом в среднем весе: «У него весьма ограниченный арсенал. Это просто кикбоксер с неплохим кардио»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bjpenn
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем