Пол – о бое с Макгрегором: «Посвящу всю жизнь рестлингу. Никаких подработок на стороне»

Логан Пол заявил, что не собирается проводить бой по боксу с Конором Макгрегором.

«Я ведь действительно хорош в рестлинге. Так что принял решение – посвящу ему всю жизнь. Никаких больше подработок на стороне. На 100% с WWE », – сказал Логан Пол.

Ранее появилась информации о возможном выставочном боксерском поединке Конора Макгрегора и Пола в Мумбаи (Индия).

Конор и Логан Пол подерутся в Индии, суммарный гонорар – $500 млн. Это не шутка?