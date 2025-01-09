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Пол – о бое с Макгрегором: «Посвящу всю жизнь рестлингу. Никаких подработок на стороне»

Логан Пол заявил, что не собирается проводить бой по боксу с Конором Макгрегором.

«Я ведь действительно хорош в рестлинге. Так что принял решение – посвящу ему всю жизнь. Никаких больше подработок на стороне. На 100% с WWE», – сказал Логан Пол.

Ранее появилась информации о возможном выставочном боксерском поединке Конора Макгрегора и Пола в Мумбаи (Индия).

Конор и Логан Пол подерутся в Индии, суммарный гонорар – $500 млн. Это не шутка?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
logoбокс
logoКонор Макгрегор
logoЛоган Пол
WWE
рестлинг
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