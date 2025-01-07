Цукерберг − о приглашении Уайта в совет директоров Meta*: «Дана превратил UFC в одну из самых популярных спортивных лиг мира»
Марк Цукерберг прокомментировал приглашение Даны Уайта в совет директоров Meta*.
«Перед нами открываются большие возможности в области искусственного интеллекта, носителей и перспектив социальных сетей.
Наш совет директоров поможет реализовать эти планы. Дана Уайт − президент UFC, превративший лигу в одну из самых важных, быстрорастущих и популярных в мире.
Я восхищаюсь им как предпринимателем, который умеет развивать любимый бренд», − сказал бизнесмен Марк Цукерберг.
* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.
Дана Уайт вошел в совет директоров Meta*: «Возможно, мы стали на шаг ближе к внедрению ИИ в рейтинги и судейство»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Даны Уайта
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