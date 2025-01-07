Доминик Круз вернется в октагон впервые за три года. Соперник − Роб Фонт
Доминик Круз подерется с Робом Фонтом на UFC Fight Night 252.
23 февраля в Сиэтле (Вашингтон) пройдет поединок в легчайшем весе между Домиником Крузом и Робом Фонтом, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.
Для Круза это первый бой за три года: в 2022 году он проиграл Марлону Вере. Фонт в октябре-2024 победил Кайрела Филлипса.
Сехудо подерется с Ядуном на UFC Fight Night 252 (журналист Майк Коппинджер)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Майка Коппинджера
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