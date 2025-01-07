Доминик Круз вернется в октагон впервые за три года. Соперник − Роб Фонт

Доминик Круз подерется с Робом Фонтом на UFC Fight Night 252.

23 февраля в Сиэтле (Вашингтон) пройдет поединок в легчайшем весе между Домиником Крузом и Робом Фонтом , сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

Для Круза это первый бой за три года: в 2022 году он проиграл Марлону Вере. Фонт в октябре-2024 победил Кайрела Филлипса.

Сехудо подерется с Ядуном на UFC Fight Night 252 (журналист Майк Коппинджер)