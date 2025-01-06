Чемпион Гран-при PFL Рабаданов: «Махачев финиширует Царукяна в третьем или четвертом раунде. Преимущество Ислама будет ощутимее, чем в первом бою»
«Ислам в отличной форме. Все идет по плану, ребята говорят, что он в лучшем состоянии. Думаю, преимущество Махачева будет гораздо ощутимее, чем в их первом бою.
Ислам умеет находить ключи к людям, а все те упущения, которые были в первом поединке, окажутся недоразумениями. Надеюсь и верю, что Ислам финиширует Царукяна.
Бой не дойдет до пятого раунда. Думаю, преимущественно поединок пройдет в стойке. Это был бы хороший план на бой с Арманом. Он и сам хорошо борется, но у Ислама есть преимущество в стойке. Будет плотный и хороший бой. Болею всей душой за Махачева и верю в его досрочную победу.
Бой закончится в середине, в третьем или четвертом раунде», – сказал чемпион Гран-при PFL в легком весе Гаджи Рабаданов.
Напомним, Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января. В апреле-2019 Махачев победил Царукяна единогласным решением судей.
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