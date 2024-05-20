Александр Емельяненко – о Гаджиеве: «Недалекого ума человек. Язык длинный, мозги чуть-чуть ограниченные. Лучше пусть расскажет, как просрал организацию»

Теги Александр Емельяненко MMA Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко раскритиковал комментарии Камила Гаджиева о себе.

«У Камила язык длинный, мозги чуть-чуть ограниченные. Недалекого ума он человек. Когда ему нужно будет, чтобы у него Емельяненко дрался, он для него будет братом. Гаджиев хочет, чтобы о нем услышали, вот ему нужно какое-то заявление сделать. Другое дело, что у него мозгов нет. И говорить он не умеет, делает это неправильно и не за тех людей.

Пусть лучше за себя расскажет. Как он просрал всю организацию [AMC Fight Nights], как он обходится с бойцами. Пусть расскажет. Людям будет интересно.

Он больше похож на бабушку с семечками, которая сидит на завалинке, грызет и слухи-сплетни распускает.И толпа таких же Камилов, поджав хвост, сидит и смотрит. Бабки базарные», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

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3 комментария
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Чья бы корова мычала 😂
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Все у Александра Киркорова стали тупыми , внезвпно
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Встречайте-Обладатель бриллиантовой совы Александр Емельяненко.
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