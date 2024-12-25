Бой Александра Сарнавского и Адриано Мартинса отменен
Бой Александра Сарнавского и Адриано Мартинса отменили.
Бой должен был состояться 27 декабря в Москве на турнире Fight Nights, но турнир будет перенесен и состоится в следующем году.
«Безопасность превыше всего, поэтому я принял непростое решение. Турнир получит новую дату, о которой мы вам сообщим в ближайшее время», – сказал глава Fight Nights Камил Гаджиев.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Камила Гаджиева
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