Бой Александра Сарнавского и Адриано Мартинса отменен

Бой Александра Сарнавского и Адриано Мартинса отменили.

Бой должен был состояться 27 декабря в Москве на турнире Fight Nights, но турнир будет перенесен и состоится в следующем году.

«Безопасность превыше всего, поэтому я принял непростое решение. Турнир получит новую дату, о которой мы вам сообщим в ближайшее время», – сказал глава Fight Nights Камил Гаджиев .

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