Емельяненко – о проблемах Чимаева с въездом в США: «Американцам нужно запомнить слова Путина: «Спорт вне политики»

Теги Владимир Путин UFC Александр Емельяненко MMA Политика Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко поддержал Хамзата Чимаева после отказа в американской визе.

«Думаю, что американцам, посольству и правительству нужно запомнить слова Владимира Владимировича Путина: «Спорт вне политики». Это никак не должно распространяться на спортсменов, на какие-то личные отношения с кем-то, неприязнь к кому-то

Я считаю, что они не приобрели, а потеряли. Это очень плачевно и неправильно отражается на Хамзате. У нас хорошие отношения – обязательно проговорим эту ситуацию.

Не понимаю, почему в спорт вмешивается политика. Минус в сторону Америки, минус в сторону политики, минус в сторону организации UFC, потому что она потеряла такого спортсмена», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.

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27 комментариев
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А я и не знал,что выражение "Спорт вне политики" принадлежит Путину.
+47
-1
+46
Ответ Аркус
А я и не знал,что выражение "Спорт вне политики" принадлежит Путину.
Это согласно новым, "правильным" учебникам истории
+25
0
+25
А в рф в принципе незашкваренные спортсмены остались, нет?
+29
-5
+24
Скоро мы узнаем, что Путин создал Землю за 7 дней...
+20
-1
+19
Ответ Аркус
А я и не знал,что выражение "Спорт вне политики" принадлежит Путину.
все слова принадлежат путину вообще-то. даже древние печенеги это знали, поэтому на нас нападали
+16
0
+16
да всем за пределами РФ положить на володины слова
+12
0
+12
а чимаевский активизм по палестине это не политика, не?
+6
0
+6
А какое отношение ММА имеет к спорту ? Обычный коммерческий мордобой.
+6
0
+6
Тут скорее уместны слова: никто не может смешивать спорт и политику, кроме нас))
+7
-1
+6
Еще по соточке ... можно...
+5
0
+5
всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо
+4
0
+4
Ответ muddy.hedgehog
А в рф в принципе незашкваренные спортсмены остались, нет?
Дзюба
+3
-1
+2
Фёдор молчит
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Скоро мы узнаем, что Путин создал Землю за 7 дней...
А еще он научил Христа плотничать)
+2
0
+2
Когда там уже "Дневники Кормчего" выпустят?)
+1
0
+1
Ответ nmnackjbxkasbk
думаю, и в пределах не все так красиво, как ему в красивых папках показывают.
к сожалению реакция на его слова в рф может повлечь административное и уголовное воздействие, поэтому так или иначе приходится считаться.
а пассажи в духе "американцам нужно запомнить слова Путина" могут вызывать только гомерический хохот
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Скоро мы узнаем, что Путин создал Землю за 7 дней...
за шесть. На седьмой руководил полетом стерхов.
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Скоро мы узнаем, что Путин создал Землю за 7 дней...
На седьмой день он отдыхал с Шойгу
+1
0
+1
Ответ rude.
Когда там уже "Дневники Кормчего" выпустят?)
для начала нужен цитатник хотя бы. Нет времени на раскачку, короче.
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Ответ Qqqubik
да всем за пределами РФ положить на володины слова
думаю, и в пределах не все так красиво, как ему в красивых папках показывают.
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Ответ Ебздрогыч
Скоро мы узнаем, что Путин создал Землю за 7 дней...
Солнцеликий
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Ответ NickN
Это согласно новым, "правильным" учебникам истории
Просто Емельяненко первый раз в жизни выражение "Спорт вне политики" услышал от него и уверен в этом.
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А еще он Библию написал и "Капитал" Карла Макса!
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Совсем мозги пропил, если не понимает простых вещей
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а зачем им это?
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Спорт - это и есть политика
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