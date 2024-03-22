Емельяненко – о проблемах Чимаева с въездом в США: «Американцам нужно запомнить слова Путина: «Спорт вне политики»

Александр Емельяненко поддержал Хамзата Чимаева после отказа в американской визе.

«Думаю, что американцам, посольству и правительству нужно запомнить слова Владимира Владимировича Путина: «Спорт вне политики». Это никак не должно распространяться на спортсменов, на какие-то личные отношения с кем-то, неприязнь к кому-то

Я считаю, что они не приобрели, а потеряли. Это очень плачевно и неправильно отражается на . У нас хорошие отношения – обязательно проговорим эту ситуацию.

Не понимаю, почему в спорт вмешивается политика. Минус в сторону Америки, минус в сторону политики, минус в сторону организации , потому что она потеряла такого спортсмена», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.

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