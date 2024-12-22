Фьюри не уверен, что снова выйдет на ринг: «Не исключено, что этого больше не случится»
Тайсон Фьюри может закончить карьеру после второго поражения Александру Усику.
«Что дальше? Возможно, вы увидите, как я снова дерусь. Но не исключено, что этого больше не случится. Вернемся к этому вопросу в следующем году», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.
Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
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