Кроуфорд поздравил Усика: «Рад за тебя, Александр»

Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

«Поздравляю Александра Усика. Рад за тебя», − написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

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