Кроуфорд поздравил Усика: «Рад за тебя, Александр»
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.
«Поздравляю Александра Усика. Рад за тебя», − написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
«Любой другой против этой версии Фьюри был бы уничтожен». Усика уже сравнивают с терминатором
Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий – Дюбуа?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
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