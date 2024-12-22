Фьюри – о духе Усика: «Я его не ощутил. Только рождественский дух, когда судьи сделали ему подарок»

Тайсон Фьюри прокомментировал поражение в реванше с Александром Усиком.

«Я не почувствовал какого-то особенного духа Усика на ринге. Зато ощутил рождественский дух. Думаю, что он получил небольшой подарок от судей», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, Усик победил Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.

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