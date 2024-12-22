Фьюри – о том, что ИИ посчитал победу Усика со счетом 118-112: «К черту компьютеры! Нужно больше рабочих мест для людей. Электромобили тоже к черту!»
Фьюри резко отреагировал на вердикт искусственного интеллекта по бою с Усиком.
«К черту все компьютеры, берегите людей.
Нужно больше рабочих мест для людей и меньше для компьютеров. Электромобили тоже к черту!» – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.
5 быстрых мыслей по реваншу Усика и Фьюри
Джейсон Стэтхэм – главная звезда реванша Усика и Фьюри. Что он забыл на боксе?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майка Коппингера
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