Искуственный интеллект отдал Фьюри два раунда в поединке с Усиком. Общий счет: 118-112
Искусственный интеллект отдал Усику победу в реванше с Фьюри.
Впервые в истории искусственный интеллект судил боксерский поединок. Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика вновь закончился победой украинца. Судьи единогласно назвали победителем Усика с одинаковым счетом 116-112.
ИИ аналогично отдал бой Александру, но с большим преимуществом 118-112.
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Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Matchroom Boxing
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