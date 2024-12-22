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Дюбуа – перед поединком Усика и Фьюри: «С нетерпением жду возможности вызвать победителя»

Даниэль Дюбуа хочет подраться с победителем боя Усик – Фьюри.

«Это будет отличный бой. Я с нетерпением жду возможности вызвать победителя. Пусть победит сильнейший», – заявил чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведу реванш этой ночью в Эр-Рияде.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои. Главный поединок – не раньше 01:30 по мск

Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Boxing on TNT Sports
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Усик – Фьюри
logoДаниэль Дюбуа
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