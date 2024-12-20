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Адвокаты Ивана Емельяненко обжалуют приговор: «У нас есть 15 суток согласно закону»

Приговор Ивану Емельяненко будет обжалован.

«Готовим документы на обжалование, у нас есть 15 суток согласно закону. На следующей неделе будем подавать», − цитирует «Матч ТВ» представителей Ивана Емельяненко.

Напомним, что боец ММА Иван Емельяненко был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Емельяненко-младший избил хейтера и сел в тюрьму – братья не спасли

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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