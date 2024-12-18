Мэтт Браун: «Ковингтон получает деньги за свой язык, а не за бои»

Мэтт Браун высказался о Колби Ковингтоне.

«Есть разные способы создать себе имя. Колби пошел по пути Чейла Соннена. Говори дерьмо, заставь людей говорить о тебе, и за это получишь шанс подраться за титул. Он зарабатывает за свой язык, а не за бои.

А есть путь, как у Белала, когда боец не говорит много, а выходит и показывает результат», – сказал Мэтт Браун .

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