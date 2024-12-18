Фьюри не разговаривал с женой три месяца, готовясь к реваншу с Усиком
Тайсон Фьюри рассказал, что долгое время не разговаривал с женой.
Фьюри проводил тренировочный лагерь на Мальте перед реваншем с Александром Усиком и в течение трех месяцев не общался с женой.
Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: IFL TV
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