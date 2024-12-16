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Чимаев показал мертвых зайцев и оружие: «312 😁»

Хамзат Чимаев выложил в соцсетях фото мертвых зайцев.

Животные лежат в багажнике вместе с оружием.

Чимаев подписал фото: «312 😁».

Чимаев обратился к Стрикленду с оружием в руках: «Где ты?»

Чимаев – Гэрри: «Ты слишком худой, не лезь к зубам волка, без головы останешься»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
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