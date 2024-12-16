Шовхал Чурчаев подписал контракт с американской лигой LFA

Шовхал Чурчаев подписал контракт с американской лигой по MMA.

«Теперь я официально боец LFA.

Я преодолел большой путь, чтобы попасть в Америку, начать творить свою историю и засиять на весь мир. Ранее, когда говорил об этом, люди смотрели через призму нереальности и смеха. Но 10 Января, даст Всевышний, я начну удивлять, радовать и расстраивать», – написал в соцсетях боец поп-MMA Шовхал Чурчаев .

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