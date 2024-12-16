2

Шовхал Чурчаев подписал контракт с американской лигой LFA

Шовхал Чурчаев подписал контракт с американской лигой по MMA.

«Теперь я официально боец LFA.

Я преодолел большой путь, чтобы попасть в Америку, начать творить свою историю и засиять на весь мир. Ранее, когда говорил об этом, люди смотрели через призму нереальности и смеха. Но 10 Января, даст Всевышний, я начну удивлять, радовать и расстраивать», – написал в соцсетях боец поп-MMA Шовхал Чурчаев.

В ингушском промоушене NFL предложили бой Шовхалу Чурчаеву: «Думаем, он не все сказал в ММА»

Похоже, Hardcore Сульянова закрывают из-за массовой драки. Поп-ММА – все?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Шовхала Чурчаева
logoMMA
logoШовхал Чурчаев
Поп ММА
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Турнир Hype FC с участием Пираева и Аббасова был отменен за несколько минут до начала
813 ноября, 07:50
«Это последнее предупреждение». Почему сын Кадырова запретил чеченцам драться в поп-ММА?
539 октября, 19:45
Сын Кадырова потребовал от чеченцев перестать драться в поп-MMA: «Это последнее предупреждение»
1058 октября, 12:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Белал Мухаммад: «Отстойный Колби – последнее, что мы запомним в этом году»
12 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
9233 минуты назад
Майк Тайсон: «Усик – лучший тяжеловес мира. Но я буду болеть за Фьюри, потому что его отец дал ему мое имя»
1сегодня, 08:13
Александр Усик: «Боги решили, что я одолею Фьюри решением судей. Если смогу его нокаутировать, то сделаю это»
5сегодня, 08:00
Корешков – о травме Токова перед боем против Шлеменко: «Никто его не заставлял драться. Саша тоже болел перед боем, но никому не рассказывал»
2сегодня, 07:46
Хабиб – о Белале: «Я не тренирую его, а просто помогаю»
1сегодня, 07:38
Адесанья – о вызове Капе: «Это показывает, что я все время в его голове»
1сегодня, 07:24
АСА 182: Ибрагимов победил Одилова и другие бои
9вчера, 19:22
Шлеменко хочет взять реванш у американца Ханниката: «Знаю, почему тогда проиграл»
9вчера, 18:09
Фьюри – о возможном возвращении Кличко: «Это из-за денег. Владимир, наверное, уже много потратил»
5вчера, 17:03
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем