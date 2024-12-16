Шовхал Чурчаев подписал контракт с американской лигой LFA
Шовхал Чурчаев подписал контракт с американской лигой по MMA.
«Теперь я официально боец LFA.
Я преодолел большой путь, чтобы попасть в Америку, начать творить свою историю и засиять на весь мир. Ранее, когда говорил об этом, люди смотрели через призму нереальности и смеха. Но 10 Января, даст Всевышний, я начну удивлять, радовать и расстраивать», – написал в соцсетях боец поп-MMA Шовхал Чурчаев.
В ингушском промоушене NFL предложили бой Шовхалу Чурчаеву: «Думаем, он не все сказал в ММА»
Похоже, Hardcore Сульянова закрывают из-за массовой драки. Поп-ММА – все?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Шовхала Чурчаева
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