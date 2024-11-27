Чисора подерется с Валлином 8 февраля
Дерек Чисора получил нового соперника.
Британский боксер тяжелого веса Дерек Чисора (35-13) проведет бой против шведа Отто Валлина (27-2). Поединок пройдет 8 февраля в Манчестере.
Изначально Чисора должен был драться с Джарреллом Миллером, но бой сорвался.
40-летний Чисора последний поединок провел в июле этого года, победив Джо Джойса. 34-летний Валлин также дрался в июле, победив Онореде Эхвареме.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Queensberry Promotions
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