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Чисора подерется с Валлином 8 февраля

Дерек Чисора получил нового соперника.

Британский боксер тяжелого веса Дерек Чисора (35-13) проведет бой против шведа Отто Валлина (27-2). Поединок пройдет 8 февраля в Манчестере.

Изначально Чисора должен был драться с Джарреллом Миллером, но бой сорвался.

40-летний Чисора последний поединок провел в июле этого года, победив Джо Джойса. 34-летний Валлин также дрался в июле, победив Онореде Эхвареме.

Миллер не подерется с Чисорой: «Бой отменен из-за мерзавца по имени Дмитрий Салита»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Queensberry Promotions
logoОтто Валлин
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