Миллер не подерется с Чисорой: «Бой отменен из-за мерзавца по имени Дмитрий Салита»

Джаррелл Миллер рассказал об отмене боя с Дереком Чисорой.

«Чисора хочет драться, я тоже. Но бой отменен из-за мерзавца по имени Дмитрий Салита [российский промоутер]. Это самый подлый человек, которого я когда-либо встречал, а я имел дело со многими негодяями.

Мой контракт с ним истек, но он пытается вытащить из меня больше денег», – написал американский боксер тяжелого веса Джаррелл Миллер .

Бой должен был состояться 8 февраля.