Миллер не подерется с Чисорой: «Бой отменен из-за мерзавца по имени Дмитрий Салита»
Джаррелл Миллер рассказал об отмене боя с Дереком Чисорой.
«Чисора хочет драться, я тоже. Но бой отменен из-за мерзавца по имени Дмитрий Салита [российский промоутер]. Это самый подлый человек, которого я когда-либо встречал, а я имел дело со многими негодяями.
Мой контракт с ним истек, но он пытается вытащить из меня больше денег», – написал американский боксер тяжелого веса Джаррелл Миллер.
Бой должен был состояться 8 февраля.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Джарелла Миллера
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