Мухаммад Мокаев подерется с филиппинцем Джовинсетом Со на Brave CF 91
Мухаммад Мокаев получил нового соперника за несколько дней до Brave CF 91.
Мокаев должен был подраться с южноафриканцем Лутандо Бико, но тот получил травму. Бико заменит 30-летний филиппинец Джовинсет Со (10-5).
Турнир пройдет 13 декабря в Бахрейне. Мокаев уже выступал в Brave CF, где в 2021 году начал профессиональную карьеру.
Вместо пояса – мемы про «Макдональдс». Как же эпично Мокаев вылетел из UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Orbit
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