Мухаммад Мокаев подерется с филиппинцем Джовинсетом Со на Brave CF 91

Мухаммад Мокаев получил нового соперника за несколько дней до Brave CF 91.

Мокаев должен был подраться с южноафриканцем Лутандо Бико, но тот получил травму . Бико заменит 30-летний филиппинец Джовинсет Со (10-5).

Турнир пройдет 13 декабря в Бахрейне. Мокаев уже выступал в Brave CF , где в 2021 году начал профессиональную карьеру.

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