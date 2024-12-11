Бой Мухаммада Мокаева на Brave CF 91 отменен из-за травмы соперника
Поединок Мокаева и Бико отменен.
34-летний Лутандо Бико из ЮАР снялся с боя из-за травмы. Мухаммаду Мокаеву ищут нового соперника.
Мокаев уже выступал в Brave CF, где в 2021 году начал профессиональную карьеру.
Вместо пояса – мемы про «Макдональдс». Как же эпично Мокаев вылетел из UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости