Бой Мухаммада Мокаева на Brave CF 91 отменен из-за травмы соперника

Поединок Мокаева и Бико отменен.

34-летний Лутандо Бико из ЮАР снялся с боя из-за травмы. Мухаммаду Мокаеву ищут нового соперника.

Мокаев уже выступал в Brave CF , где в 2021 году начал профессиональную карьеру.

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