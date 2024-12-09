Кормье сообщил о травме Рахмонова, полученной в бою с Гэрри: «Думаю, что он порвал связки в колене еще на старте поединка»
Шавкат Рахмонов мог получить травму в начале поединка с Иэном Гэрри.
«После боя я узнал, что Шавкат дрался с травмой. Думаю, что он порвал связки в колене еще на старте поединка. С такой травмой ты не будешь выглядеть убийцей, как это было раньше», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Напомним, Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри в соглавном событии UFC 310.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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