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Кормье сообщил о травме Рахмонова, полученной в бою с Гэрри: «Думаю, что он порвал связки в колене еще на старте поединка»

Шавкат Рахмонов мог получить травму в начале поединка с Иэном Гэрри.

«После боя я узнал, что Шавкат дрался с травмой. Думаю, что он порвал связки в колене еще на старте поединка. С такой травмой ты не будешь выглядеть убийцей, как это было раньше», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри в соглавном событии UFC 310.

Евлоев заборол экс-чемпиона, а Рахмонова чуть не задушили. Чем еще запомнился UFC 310?

Гэрри не согласен с поражением Рахмонову: «Шавкат ничего не показал. Он победил лишь по мнению судей»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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