Стерлинг – после поражения Евлоеву: «Мовсар – зверь. Думал, что смогу победить, но мы не справились»
Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение Мовсару Евлоеву на UFC 310.
«Тяжелый бой... Я думал, что смогу победить сильного противника, но мы не справились. Спасибо всем за любовь и поддержку, и я надеюсь, что бой был интересным для вас.
Мовсар – зверь. Я показал, где мое место в этом дивизионе. Сейчас мы отдохнем и полечимся, а затем снова начнем взбираться по лестнице. Мечта не забыта, пока вы не сдаетесь! Я вернусь!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинг единогласным решением судей на UFC 310.
UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Ган – Волков, Евлоев победил Стерлинга и другие бои
Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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