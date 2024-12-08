Стерлинг – после поражения Евлоеву: «Мовсар – зверь. Думал, что смогу победить, но мы не справились»

Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение Мовсару Евлоеву на UFC 310.

«Тяжелый бой... Я думал, что смогу победить сильного противника, но мы не справились. Спасибо всем за любовь и поддержку, и я надеюсь, что бой был интересным для вас.

Мовсар – зверь. Я показал, где мое место в этом дивизионе. Сейчас мы отдохнем и полечимся, а затем снова начнем взбираться по лестнице. Мечта не забыта, пока вы не сдаетесь! Я вернусь!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинг единогласным решением судей на UFC 310.

UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Ган – Волков, Евлоев победил Стерлинга и другие бои

Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?