Ламонт Роуч: «Джервонта не был готов на бой в декабре»

Ламонт Роуч высказался о переносе боя с Джервонтой Дэвисом.

«Я знаю, что Джервонта не был готов на бой в декабре. Если бы дело было в месте проведения, мы могли бы найти другую арену. Это не причина переноса. Причина была в другом, о чем он не говорит», – сказал Ламонт Роуч.

Дэвис подерется с Ламонтом Роучем-младшим 1 марта в Нью-Йорке (США).

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