Александр Усик: «После боев мое тело говорит: «Пожалуйста, больше не делай этого»

Александр Усик рассказал об усталости после боев.

«Бокс – тяжелый спорт, это не игра. Когда возвращаюсь домой после боя, все мое тело говорит: «Пожалуйста, больше этого не делай!» – сказал Александр Усик .

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри запланирован на 21 декабря.

💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?