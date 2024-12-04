Александр Усик: «После боев мое тело говорит: «Пожалуйста, больше не делай этого»
Александр Усик рассказал об усталости после боев.
«Бокс – тяжелый спорт, это не игра. Когда возвращаюсь домой после боя, все мое тело говорит: «Пожалуйста, больше этого не делай!» – сказал Александр Усик.
Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри запланирован на 21 декабря.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN Boxing
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