Фьюри в реванше против Усика будет на 5 кг тяжелее (Гарет Дэвис)
Тайсон Фьюри в реванше будет тяжелее на 5 кг, чем в первом бою с Александром Усиком.
На взвешивании перед первым боем Тайсон Фьюри весил 118,8 кг, Александр Усик – 101,2 кг. Вес Тайсона перед вторым боем составит около 123,8 кг, сообщил журналист Гарет Дэвис.
Реванш состоится 21 декабря.
Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News 24
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