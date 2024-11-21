Дерек Чисора и Джарелл Миллер подерутся 8 февраля (Дэн Рафаэль)
Дерек Чисора проведет бой против Джаррелла Миллера.
Британец и американец в ближайшее время подпишут соглашение о поединке, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль. Бой в тяжелом весе пройдет 8 февраля в Манчестере.
40-летний Чисора (35-13) последний бой провел в июле этого года, победив Джо Джойса.
36-летний Миллер (26-1-2) в марте дрался с Энди Руисом, бой закончился ничьей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Дэна Рафаэля
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