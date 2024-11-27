Иржи Прохазка: «Анкалаев, спустись на землю. В последних боях ты ничего не показал»
Иржи Прохазка обратился к Магомеду Анкалаеву и Джамалу Хиллу.
«Я жду следующего боя. Джамал, не говори о моих выступлениях, бойцовском IQ и других вещах, в последнем бою ты вообще ничего не показал.
То же могу сказать и другому парню. Анкалаев, в трех последних боях ты ничего не показал, спустись на землю. Увидимся 18 января», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.
Прохазка и Хилл подерутся 18 января на UFC 311.
Джонс считает, что Хилл победит Прохазку: «Джамал выглядит более техничным и чистым ударником»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Иржи Прохазки
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