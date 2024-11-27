Тайсон Фьюри: «Кто готов к лучшему бою за последние годы?»

Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от реванша c Александром Усиком.

«Врываюсь 21 декабря. Кто готов к лучшему бою за последние годы?» – написал бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри .

Реванш Фьюри и Усика пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

💰 Сколько Усик и Фьюри заработают за реванш?

Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года