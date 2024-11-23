Китаянка Ксяокан получила тяжелый нокаут в прелимах UFC Macao. Ее унесли на носилках с шейным бандажем
Китаянка получила тяжелую травму во время поединка на UFC Macao.
Фен Ксяокан оказалась в тяжелейшем нокауте после хай-кика соотечественницы Ши Мин.
Видео нокаута – здесь.
Девушка не смогла подняться самостоятельно. Врачи закрепили ее шею специальным бандажом и унесли на носилках.
UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов – Кенан. Начало основного карда – 14:00 по мск
Ян подерется в UFC в китайском Лас-Вегасе – там 70% экономики держится на казино. Как это возможно?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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