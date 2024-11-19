Уайт раскритиковал свежий рейтинг P4P UFC: «Нужно избавиться от этих клоунов»

Дана Уайт раскритиковал составителей рейтингов UFC.

«Я должен избавиться от этих клоунов. Цук [Марк Цукерберг − Sports], нам нужно ввести искусственный интеллект как можно скорее», − написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

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