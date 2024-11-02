Тренер Бивола: «Сейчас о реванше с Бетербиевым говорить нельзя»
«К сожалению, пока про реванш с Бетербиевым говорить нельзя. Теперь Артур – национальный герой, а если он выйдет и проиграет, то для них это будет не комильфо. Тут вспоминается ситуация с первым боем Головкина и Канело, когда Геннадий однозначно выиграл поединок, а дали ничью. До сих пор же вспоминают эту ситуацию. Думаю, до конца жизни будут упрекать Канело, чтобы он не говорил, что свел вничью тот бой.
Мы ожидаем решений и предложений по боям. Будет предложение о проведении реванша – мы за. Будет другое хорошее предложение – рассмотрим его.
Реванш – это один из привилегированных наших боев», – заявил тренер Геннадий Машьянов.
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Бетербиев – о реванше с Биволом: «Он бы дал мне его в случае победы? Многие знают ответ. Сторона Дмитрия говорит ерунду»
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