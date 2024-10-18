Штырков победил Ибрагимова в MMA-поединке на турнире RCC 20

18 октября в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 20, в главном событии которого прошел MMA-поединок между Иваном Штырковым и Хадисом Ибрагимовым .

Штырков победил техническим нокаутом в третьем раунде.

36-летний Штырков в последний раз выходил в октагон в мае 2024-го и победил техническим нокаутом экс-бойца UFC Гаджимурада Антигулова .

Ибрагимов дрался в феврале: он проиграл судейским решением Олегу Фомичеву .