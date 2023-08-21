Иэн Гарри: «Я надрал Мэгни задницу уже первыми двумя ударами. Пообещал ему, что вечером он уедет на инвалидной коляске»

Иэн Гарри рассказал о конфликте с Нилом Мэгни на UFC 292.

«Я надрал Нилу Мэгни задницу уже первыми двумя ударами. Он сразу сел на жопу, и я подумал: «О Боже, это будет долгая ночь для тебя». Этот парень уедет домой на инвалидной коляске, и я сказал ему: «Сегодня вечером тебя заберут на инвалидной коляске. Ты поедешь домой, где будешь сидеть и размышлять обо всем, что когда-либо делал в жизни.

Сегодня вечером я надрал ему зад, так что теперь он должен подумать, как изменить свою жизнь», – заявил ирландский боец UFC Иэн Гарри.

Напомним, что Иэн Гарри победил Нила Мэгни единогласным решением судей на турнире UFC 292.

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