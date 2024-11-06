Майк Тайсон: «Я никому не желаю такой жизни»

Тайсон перед боем с Полом размышлял о жизни.

«Я никому не желаю своей жизни. Я хотел стать величайшим бойцом в истории. Именно это Кас [Д’Амато] вложил мне в голову. Откуда я знаю эти слова? Он вложил их мне в голову», – сказал Майк Тайсон.

16 ноября Майк Тайсон встретится с Джейком Полом в Арлингтоне (США).

Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?