Майк Тайсон: «Я никому не желаю такой жизни»
Тайсон перед боем с Полом размышлял о жизни.
«Я никому не желаю своей жизни. Я хотел стать величайшим бойцом в истории. Именно это Кас [Д’Амато] вложил мне в голову. Откуда я знаю эти слова? Он вложил их мне в голову», – сказал Майк Тайсон.
16 ноября Майк Тайсон встретится с Джейком Полом в Арлингтоне (США).
Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: The Art of Ward
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