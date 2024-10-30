Кайо Борральо хочет встретиться с Робертом Уиттакером на UFC 312 в Сиднее

Кайо Борральо может подраться с Робертом Уиттакером на UFC 312.

«Считаю, что это отличный бой. Я большой поклонник Роба , большой поклонник того, что он сделал в этом виде спорта.

Он отличный парень, хороший боец, но это точно тот поединок, которого я хочу, если Адесанья не захочет встретиться со мной следующим», – сказал Кайо Борральо .

Кайо Борральо имеет серию из 16 побед.

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