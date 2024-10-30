Кайо Борральо хочет встретиться с Робертом Уиттакером на UFC 312 в Сиднее
Кайо Борральо может подраться с Робертом Уиттакером на UFC 312.
«Считаю, что это отличный бой. Я большой поклонник Роба, большой поклонник того, что он сделал в этом виде спорта.
Он отличный парень, хороший боец, но это точно тот поединок, которого я хочу, если Адесанья не захочет встретиться со мной следующим», – сказал Кайо Борральо.
Кайо Борральо имеет серию из 16 побед.
«Боевые ботаники» – новые звезды UFC. Они обклеивают по 350 пар очков и влюбляют научным подходом
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Submission Radio
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости