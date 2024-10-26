Шара Буллет нокаутировал Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Арменом Петросяном .

Магомедов нокаутировал Петросяна во втором раунде.

Для Магомедова это четвертый поединок в UFC (третий – в 2024 году) – Х побед.

Шара Буллет чуть не потерял глаз и два года жил за счет родителей – перенес восемь операций