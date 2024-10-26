Шара Буллет нокаутировал Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308
На UFC 308 в Абу-Даби состоялся бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Арменом Петросяном.
Магомедов нокаутировал Петросяна во втором раунде.
Для Магомедова это четвертый поединок в UFC (третий – в 2024 году) – Х побед.
Шара Буллет чуть не потерял глаз и два года жил за счет родителей – перенес восемь операций
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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