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Шара Буллет нокаутировал Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Арменом Петросяном.

Магомедов нокаутировал Петросяна во втором раунде.

Для Магомедова это четвертый поединок в UFC (третий – в 2024 году) – Х побед.

Шара Буллет чуть не потерял глаз и два года жил за счет родителей – перенес восемь операций

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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