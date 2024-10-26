Нганну – о реакции Уайта на его успехи за пределами UFC: «Уверен, что он молился о моем поражении. Дана не может этого вынести»

Фрэнсис Нганну объяснил реакцию Даны Уайт на его успехи после ухода из UFC.

«Дана Уайт проиграл в этой ситуации, и он не может этого вынести. Эй, я выиграл все... Думаю, проблема в том, что он не может справиться с этой потерей. Я уверен, что он молился о моем поражении», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

Напомним, что в 2018 году Нганну проиграл Стипе Миочичу и Деррику Льюису. В начале 2023 года Фрэнсис покинул UFC из-за истекшего контракта и перешел в PFL, где стал чемпионом в тяжелом весе.

Уайт заявил, что хотел уволить Нганну в 2018 году: «Он проиграл Миочичу и Льюису, но меня умоляли оставить Фрэнсиса»

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