Хамзат Чимаев встретился с Василием Пельменем в Абу-Даби
Хамзат Чимаев сфотографировался с Василием Камоцким.
Спортсмены встретились в Абу-Даби, куда они приехали на турниры, в которых примут участие.
24 октября Василий «Пельмень» Камоцкий встретится с Лейном Вернесом за титул Power Slap в тяжелом весе.
26 октября Хамзат Чимаев подерется с Робертом Уиттакером на турнире UFC 308.
Амиран хочет подать в суд на Уайта из-за Power Slap: «Он у меня идею стырил, еще и Пельменя забрал»
«Либо еду за запчастями, либо свиней кормлю». Как живет Вася Пельмень – чемпион по пощечинам
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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