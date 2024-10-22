Хамзат Чимаев встретился с Василием Пельменем в Абу-Даби

Хамзат Чимаев сфотографировался с Василием Камоцким.

Спортсмены встретились в Абу-Даби, куда они приехали на турниры, в которых примут участие.

24 октября Василий «Пельмень» Камоцкий встретится с Лейном Вернесом за титул Power Slap в тяжелом весе.

26 октября Хамзат Чимаев подерется с Робертом Уиттакером на турнире UFC 308.

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