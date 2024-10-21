Чимаев выложил фото с Кадыровым: «Старший брат»
Хамзат Чимаев опубликовал фотографию с Кадыровым в преддверии боя на UFC 308.
«Старший брат», – подписал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев совместное фото с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Напомним, Чимаев и Роберт Уиттакер подерутся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).
Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов»
Чимаев поздравил Бетербиева: «Артур – пример для нас в жизни и спорте»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хамзата Чимаева
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